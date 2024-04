Etna, che grande show! Forte esplosione tra gli anelli di fumo | FOTO

MeteoWeb

L’Etna continua a regalare spettacolo in questi giorni. Oltre all’attività degli anelli di vapore, che il vulcano continua a produrre in quantità record, oggi l’attività si è intensificata, in quanto da poco si è registrata un’esplosione. In un comunicato delle 15:15, l’INGV-OE ha segnalato una “forte emissione di cenere visibile ai crateri sommitali dalle telecamere di sorveglianza”.

In particolare – si legge nella nota – “l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica dall’analisi delle telecamere di sorveglianza dell’INGV-OE si è osservata una forte emissione di cenere dal Cratere Bocca Nuova. Tale emissione è durata circa 4 minuti ed ha raggiunto una quota di 5km sul livello del mare, disperdendosi velocemente in atmosfera in direzione sud. Dal punto di vista sismico, dalle 13:01 alle 13:10 UTC è stata registrata una sequenza di circa 6 eventi esplosivi sommitali, il più energetico dei quali è stato registrato alle ore 13:10 UTC. L’ampiezza media del tremore vulcanico si mantiene allo stato attuale, pur con alcune lievi fluttuazioni, nel livello medio. Le sorgenti del tremore risultano localizzate al di sotto del Cratere di Sud-Est, ad una elevazione di circa 2900 metri al di sopra del livello medio del mare. I segnali infrasonici risultano esclusivamente localizzati in corrispondenza del Cratere di Sud-Est. Infine, dall’analisi dei segnali clinometrici non si evidenziano deformazioni di rilievo”.

Gli anelli di vapore

Nei giorni scorsi, il vulcanologo Boris Behncke ha spiegato che “l’Etna sta rompendo tutti i record precedenti. Nel tardo pomeriggio del 2 aprile 2024 si è aperta una piccola bocca sull’orlo nord-orientale del Cratere di Sud-Est, che ha prodotto degli sbuffi di gas incandescente. Il mattino dopo era evidente che questi sbuffi stavano producendo una quantità impressionante di anelli di vapore, e da allora questa attività sta andando avanti, avendo emesso già centinaia se non migliaia di questi graziosi anelli”. Il vulcano attivo più alto d’Europa sembra non avere proprio intenzione di smettere.

