Piccoli denti antichi hanno risolto un grande mistero dell’evoluzione

I mammiferi sono spesso considerati gli eredi della Terra in seguito alla decimazione dei dinosauri avvenuta dopo l’estinzione del KT, ma la storia dei mammiferi risale quasi all’origine dei dinosauri stessi, più di 200 milioni di anni fa. Naturalmente, dove i dinosauri erano grandi, diversi e intimidatori, i primi mammiferi erano creature molto piccole, simili a ratti, che correvano attorno ai piedi dei dinosauri e per lo più cercavano di non farsi mangiare.

La storia dei primi mammiferi

C’è molto che non sappiamo su questi primi mammiferi. Ad esempio, i primi mammiferi si sono evoluti dall’ordine rettiliano Therapsida. Queste prime creature deponevano anche uova, proprio come i monotremi di oggi (ornitorinchi ed echidna), tuttavia il processo con cui perdono le loro caratteristiche rettiliane e iniziano ad evolversi negli attributi che conosciamo oggi dei mammiferi rimane un mistero.

Gli scienziati dell’American Museum of Natural History e dell’Accademia cinese delle scienze hanno analizzato i fossili del Giurassico medio-iniziale nel tentativo di rispondere ad alcune di queste domande. Hanno analizzato i teschi e i molari degli animali nel tentativo di comprendere i primi anni dell’ordine dei Mammalia . I risultati sono stati pubblicati in due studi sulla rivista Nature la scorsa settimana.

Gli shuotheriidi

I primi animali analizzati dal team erano due membri degli shuotheriidi, che vissero tra 168 e 164 milioni di anni fa nella Mongolia interna. Questi piccoli mammiferi simili a topi sono particolarmente interessanti per le loro strane caratteristiche dentali. Il team ha scoperto che i loro molari in particolare sono simili a un altro gruppo di mammiferi estinti chiamato dododonti, suggerendo il fatto che probabilmente sono imparentati.

“Quando si osservano i reperti fossili, sia di mammiferi che di molti altri tipi di animali, i denti sono la parte del corpo che è più probabile che si recuperi“, ha affermato il coautore Jin Meng, curatore dell’American Museum of Natural History. “Tuttavia, a partire dagli anni ’80, la forma sconcertante dei denti osservata negli shuotheriidi ha rappresentato un ostacolo ai nostri sforzi per comprendere l’evoluzione iniziale dei mammiferi. Questi nuovi esemplari ci hanno permesso di risolvere questo annoso problema”.

Feredocodon chowi

Chiamando questa specie Feredocodon chowi, Meng, insieme al suo collaboratore Fangyuan Mao dell’Accademia cinese delle scienze, analizzò le mascelle di F. chowi insieme a un’altra specie di mammifero, il Dianoconodon youngi, vissuto diversi milioni di anni prima, tra 201 e 184 milioni di anni fa. fa. Si sono concentrati sulle piccole ossa uditive tipiche dei mammiferi conosciute come ossicini, che aiutano a trasformare le vibrazioni nell’aria in increspature nel fluido dell’orecchio.

Nel fossile più antico, D. youngi, gli scienziati hanno potuto vedere che queste ossa, originariamente associate alla mascella in un precedente ordine rettiliano, stavano già cominciando a perdere la capacità di produrre forza per masticare. Avanzando di un paio di dozzine di milioni di anni e il fossile più giovane, F. chowi, mostra ossicini uditivi simili a quelli che si trovano oggi nelle nostre orecchie. Questi due fossili insieme forniscono un’istantanea straordinaria dell’evoluzione in atto.

“Gli scienziati hanno cercato di capire come si è evoluto l’orecchio medio dei mammiferi sin dai tempi di Darwin“, ha detto Meng in un comunicato stampa. “Mentre le scoperte paleontologiche hanno contribuito a rivelare il processo nel corso degli ultimi decenni, questi nuovi fossili portano alla luce un fondamentale anello mancante”.

Naturalmente al tempo di D. youngi e Feredocodon chowi, erano lontani dal vertice della catena alimentare. Ma non lo sapevano, i loro discendenti un giorno sarebbero diventati la classe animale dominante sulla Terra.

