Forte terremoto scuote l’Islanda | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un forte terremoto ha scosso questa mattina l’Islanda. L’INGV segnala un sisma magnitudo Mwp 5.7, avvenuto alle 08:37 ora italiana (06:37 ora locale) ad una profondità di 11 km. L’epicentro è stato localizzato a circa 227 km dalla capitale Reykjavik. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.

La sismicità dell’Islanda

L’Islanda è caratterizzata da una forte attività sismica a causa della sua posizione sulla faglia medio-atlantica, dove le placche tettoniche euroasiatica e nordamericana si stanno separando. Questo processo genera un’alta frequenza di terremoti, spesso di piccola magnitudo, ma talvolta anche di magnitudo significativa. La maggior parte degli eventi sismici è localizzata lungo la dorsale medio-atlantica, che attraversa il Paese da Nord a Sud. Inoltre, l’Islanda ospita una serie di vulcani attivi, il che aumenta ulteriormente l’attività sismica. I terremoti possono essere scatenati dall’attività vulcanica o dal movimento delle faglie tettoniche.

Anche se molti terremoti non causano danni significativi, l’Islanda è stata colpita da terremoti distruttivi in passato. Il monitoraggio sismico è quindi essenziale per comprendere e mitigare il rischio sismico nel Paese.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.