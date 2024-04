Frana a Donnas, riapre la SS26 in Valle d’Aosta

MeteoWeb

Riaperta la SS26 nel Comune di Donnas, in Valle d’Aosta. Dopo la frana caduta nella notte tra sabato e domenica, ieri “si è conclusa, con esito positivo, la prima fase dei lavori di disgaggio“: è quanto ha comunicato il dipartimento Protezione civile e vigili del fuoco della presidenza della Regione. “È ora in corso l’allestimento di alcune barriere provvisionali a protezione della carreggiata per permettere la prosecuzione dei lavori nei prossimi giorni senza limitare la circolazione sull’arteria stradale“. I lavori sono stati commissionati dall’amministrazione comunale con il supporto tecnico della Struttura Attività geologiche della Regione. La frana era caduta sull’antica strada romana delle Gallie, coinvolgendo anche la statale. I lavori di disgaggio erano previsti questa settimana ma il maltempo dei giorni scorsi ha probabilmente aumentato l’instabilità della parete.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.