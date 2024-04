Fridays For Future, il 19 aprile sciopero globale per il clima

MeteoWeb

Fridays For Future ha annunciato il nuovo sciopero globale per il clima, che si terrà il 19 aprile. Oggi in Italia i giovani saranno in alcune piazze d’Italia per una manifestazione per la Palestina e contro il fossile. Un’altra iniziativa è prevista il 20 aprile. “Abbiamo bisogno di riprenderci il futuro. Di agire per il benessere collettivo, fermando i progetti fossili confermati con il Piano Mattei come il raddoppio del gasdotto Tap, realizzando qui come altrove una transizione a pianificazione democratica,” afferma Martina Comparelli, mentre “gli interessi delle lobby fossili continuano a finanziare gli Stati responsabili di guerre“.

