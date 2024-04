G7 Ambiente, il ministro Pichetto: “uniamo le forze per i Paesi più vulnerabili”

MeteoWeb

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, insieme ai partner del G7, ha annunciato un’iniziativa sull’adattamento per rafforzare la cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo, in particolare con quelli più vulnerabili agli impatti dei cambiamenti climatici. L’iniziativa, denominata ‘Adaptation Accelerator Hub’, intende contribuire a colmare il divario tra i livelli attuali di adattamento e quanto sarebbe necessario per rispondere con urgenza agli impatti dei cambiamenti climatici nei Paesi e nelle comunità più vulnerabili.

L’obiettivo è quello di accelerare l’implementazione e gli investimenti in azioni di adattamento, con particolare attenzione alla definizione di piani di investimento necessari per rispondere ai bisogni dei Paesi in via di sviluppo. Secondo Pichetto, “nonostante i progressi compiuti, la scienza evidenzia come ci sia ancora un divario da colmare tra gli attuali livelli di adattamento e quelli necessari per rispondere adeguatamente agli impatti e ridurre i rischi climatici. Come G7, uniamo le forze per sostenere i Paesi più vulnerabili nel trasformare i piani di adattamento in progetti concreti per aumentare la loro resilienza. L’Adaptation Accelerator Hub aiuterà ad ottimizzare la collaborazione, lo scambio di esperienze e competenze tecniche, la comunicazione e il supporto tra i Paesi partner. Attraverso un maggiore coordinamento e una maggiore collaborazione, vogliamo ottenere un approccio più coerente, contribuendo così in ultima analisi ad aumentare la resilienza e la sostenibilità delle comunità del mondo”.

