G7, tensioni al corteo dei manifestanti: respinti con gli scudi | FOTO

Tensioni al corteo dei manifestanti contro il G7, partito da Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche dell’Università di Torino. I manifestanti, un centinaio in tutto, sono stati respinti dalla Polizia con gli scudi all’imbocco di via Po, la strada di Torino che porta in Piazza Castello, dove si terrà la cena delle delegazioni del summit. Dalle file dei manifestanti è stata lanciata verso le forze dell’ordine qualche bottiglia in vetro.

Il corteo di militanti del centro sociale Askatasuna e dei collettivi studenteschi punta a “raggiungere i luoghi dove dormono i potenti del mondo e disturbare il loro banchetto e i loro sonni“. I manifestanti espongono uno striscione con la bandiera palestinese e la scritta “Contro il G7 di guerre e devastazione, fuori i Ministri e zone rosse da Torino”.

Nel frattempo i manovratori di corde, specialisti dei reparti mobili della Polizia, hanno rimosso lo striscione di Extinction Rebellion dal tetto della facoltà di biologia di Torino sulla stessa piazza dove c’è l’albergo in cui sono ospitate alcune delegazioni del G7.

