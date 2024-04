Il Generale dell’U.S. Army in Europa: “ristabilire il manuale della Guerra Fredda con la Russia”

MeteoWeb

Il Generale Christopher Cavoli, comandante supremo alleato della NATO e leader della U.S. Army in Europa, ha tenuto un discorso molto importante lunedì 8 aprile durante un evento alla Georgetown University in occasione del 75° anniversario della NATO: “Gli Stati Uniti – ha detto il massimo generale americano in Europa – hanno bisogno di rilanciare le linee di comunicazione con Mosca che hanno aiutato entrambi i paesi a evitare un conflitto nucleare durante la Guerra Fredda. Potevamo leggere i segnali l’uno dell’altro. Sapevamo come mandarci segnali l’un l’altro… quasi tutto questo è scomparso ora”.

“Il numero di truppe della NATO a mia disposizione in caso di crisi è aumentato di circa il 700% nell’ultimo anno. Ma la trasformazione nella prontezza al combattimento non sembra essere stata accompagnata a livello strategico quando si tratta di garantire che le potenze nucleari non fraintendano le intenzioni l’una dell’altra. Dall’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, la retorica del Cremlino è diventata quasi di routine e probabilmente più provocatoria che durante la Guerra Fredda“. Cavoli, che parla correntemente russo ed è anche ufficiale di area estera di formazione, ha detto che sono in corso sforzi presso il suo quartier generale della NATO per aggiornare alcune delle vecchie pratiche per i tempi moderni. Ma ci sono complicazioni. “Prima di tutto, stiamo cercando di ristabilirlo durante una guerra calda che viene intrapresa” dalla Russia contro l’Ucraina, ha detto. E, a differenza della Guerra Fredda, la maggiore influenza della Cina la rende tutto più complesso quando si tratta di gestire l’escalation delle tensioni, ha detto. “Non ci sono più solo due parti principali per determinare questa questione“, ha detto Cavoli. “C’è la Cina sullo sfondo e il modo in cui tutto questo interagirà su una base a tre sarà una questione molto importante“.

Durante la Guerra Fredda, ha detto Cavoli, c’era un “vocabolario molto fine e reciprocamente compreso” tra l’Occidente e l’Unione Sovietica. “Sapevamo come comunicare verbalmente e non verbalmente le nostre intenzioni in un modo che dava prevedibilità all’altra parte, comprensione all’altra parte“, ha detto Cavoli. “E questa è stata una delle cose principali che abbiamo usato per gestire l’escalation e per ottenere la deterrenza senza rischi significativi“.

Altri fattori del passato che sono stati efficaci sono stati vari trattati nucleari, accordi e ispezioni in loco che hanno contribuito a mantenere aperte le linee di comunicazione, ha detto. “Abbiamo perso l’abitudine di usare questi meccanismi per segnalare e… Collettivamente ci siamo allontanati da molti degli accordi e dei trattati che in precedenza ci davano la possibilità di farlo“, ha detto. Qualsiasi spinta per migliorare il modo in cui gli Stati Uniti e la NATO comunicano con Mosca potrebbe essere messa in discussione dagli sforzi in corso dell’alleanza per rafforzare il suo fianco orientale con la Russia.

