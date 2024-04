MeteoWeb

Dalle 8:50, intervento dei Vigili del Fuoco di Genova per l’incendio di una bombola di acetilene in un cantiere nautico a Sestri Ponente. Evacuati 100 operai via mare: in corso le operazioni di raffreddamento e monitoraggio dell’area.

