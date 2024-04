Germania, accordo sulla legge per la protezione del clima: intesa anche per il solare

MeteoWeb

I partiti della coalizione di governo tedesca di sinistra-centro hanno raggiunto un accordo sulla controversa riforma della legge sulla protezione del clima e su un pacchetto per promuovere l’industria solare. Lo segnala l’agenzia Dpa, citando annunci di deputati socialdemocratici (Spd), Verdi e LIberali (Fdp).

L’intesa dovrebbe sventare il blocco del traffico durante i fine settimana prospettato per raggiungere gli obiettivi climatici nel settore dei trasporti. “L’abolizione degli obiettivi annuali per settore nella legge sulla protezione del clima assicura che non ci saranno divieti di guida”, ha dichiarato il vice capogruppo della Fdp, Lukas Köhler. “Con la modifica della legge, stiamo mettendo a nuovo la politica climatica tedesca, poiché da ora in poi conta solo il raggiungimento degli obiettivi climatici complessivi e non dove le emissioni vengono ridotte. Nel 2028 sarà inoltre verificato se abolire anche le altre normative della legge sul clima“, ha dichiarato Koehler.

Il numero due del gruppo Spd, Matthias Miersch, ha messo in guardia che “non deve essere emesso nemmeno un grammo di CO 2 in più” e ha sottolineato che, “con il pacchetto solare, diamo importanti impulsi per l’espansione del fotovoltaico, dell’energia eolica e della biomassa”. La sua omologa dei Verdi, Julia Verlinden, ha evidenziato che “la nuova legge sul clima obbliga per la prima volta il governo federale a stabilire misure concrete di protezione del clima anche per il periodo 2030-2040”.

Il pacchetto solare mira a ridurre gli ostacoli burocratici per l’espansione dell’energia solare e a promuoverne lo sviluppo: sarà più semplice gestire piccole centrali elettriche da balcone o utilizzare l’energia fotovoltaica prodotta autonomamente in edifici plurifamiliari; inoltre saranno inoltre ampliate le possibilità per gli impianti solari su terreni agricoli.

