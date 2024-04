Germania, “la crisi energetica sta distruggendo la più grande economia europea. E non si riprenderà”

MeteoWeb

È improbabile che l’industria tedesca si riprenda ai livelli pre-guerra in Ucraina, poiché i prezzi elevati del gas naturale liquefatto importato hanno messo la più grande economia europea in una posizione di “svantaggio”, ha avvertito il capo di una delle principali società energetiche tedesche. “I prezzi del gas nell’Europa continentale, soprattutto in Germania, sono strutturalmente più alti ora, perché, in fin dei conti, dipendiamo dalle importazioni di GNL”, ha affermato Markus Krebber, amministratore delegato di RWE. “L’industria tedesca ha uno svantaggio”.

Eppure, queste dichiarazioni arrivano mentre i prezzi europei del gas sono crollati del 90% rispetto ai livelli record visti nel 2022 e sono scesi brevemente ai livelli visti l’ultima volta prima della crisi energetica, sollevando interrogativi sulla misura in cui la domanda industriale si riprenderà. Tuttavia, nonostante il forte calo del mercato del gas, il benchmark europeo si colloca al di sopra delle medie pre-crisi, quasi due terzi in più rispetto allo stesso periodo del 2019, secondo l’agenzia per i prezzi delle materie prime Argus.

Gli analisti hanno dipinto una prospettiva ribassista per la più grande economia europea. I cinque principali istituti di ricerca economica tedeschi hanno recentemente tagliato le previsioni di crescita per il paese. Il prodotto interno lordo tedesco crescerà solo dello 0,1% quest’anno, a causa del calo delle esportazioni. Berlino sostiene che sta investendo denaro nella transizione dell’economia, posizionandola per importanti vantaggi competitivi futuri in un mondo a zero emissioni di carbonio. Ma la stagnazione industriale della Germania è diventata un argomento politicamente delicato, con l’influente lobby industriale del paese, la BDI, che si scaglia contro le politiche verdi “dogmatiche” che colpiscono i produttori. Samantha Dart, responsabile della ricerca sul gas naturale presso Goldman Sachs, prevede chiusure permanenti della capacità industriale in Europa che non torneranno. Si aspetta che i prezzi più bassi del gas e migliori condizioni economiche stimolino una certa domanda, ma aggiunge che “tornare al periodo pre-crisi è un’impresa sempre più difficile”.

Da un sondaggio condotto lo scorso settembre dalla Camera di commercio e dell’industria tedesca è emerso che il 43% delle grandi aziende industriali stava pianificando di trasferire le proprie attività al di fuori della Germania, con gli Stati Uniti come destinazione principale. Oltre all’energia a basso costo, con prezzi del gas pari a un sesto di quelli europei, i sussidi redditizi previsti dall’Inflation Reduction Act per le tecnologie di decarbonizzazione stanno attirando le aziende europee. Lo scorso anno le aziende tedesche hanno annunciato un record di 15,7 miliardi di dollari in impegni di capitale per progetti statunitensi, in netto aumento rispetto agli 8,2 miliardi di dollari dell’anno precedente, facendo impallidire qualsiasi altra destinazione estera.

Intanto secondo l’istituto economico IWH di Halle, il numero di fallimenti di società di persone e società di capitali in Germania è aumentato del 9% su base mensile a 1.297 a marzo. Il valore attuale è superiore del 35% rispetto a marzo 2023 e del 30% superiore alla media di marzo per gli anni 2016-2019, ovvero prima della pandemia. L’analisi di IWH mostra che circa 11.000 posti di lavoro sono stati colpiti nel 10% delle aziende dichiarate fallite a marzo. Il numero di dipendenti colpiti nel 10% delle aziende è quindi al livello del mese precedente, ma superiore di circa il 42% rispetto a un marzo medio prima della pandemia di Coronavirus.

Secondo l’istituto, l’unica nota positiva è che il trend sembra attenuarsi rispetto ai massimi di gennaio: l’IWH raccoglie gli indicatori anticipatori che precedono il processo di insolvenza di circa due o tre mesi. L’attesa è che per aprile si verifichino nuovamente cifre elevate in materia di fallimenti. “Tuttavia, c’è un lato positivo all’orizzonte per quanto riguarda gli indicatori anticipatori“, afferma Stefan Müller. “Dopo i massimi di gennaio, c’è un altro calo a marzo. Ciò alimenta la speranza che il numero di fallimenti possa nuovamente diminuire leggermente a partire da maggio. Tuttavia, rimarranno al di sopra dei livelli pre-Corona per molti mesi a venire“. Anche se le insolvenze aziendali sono dolorose per le imprese, i dipendenti e i creditori colpiti, è importante per un’economia permanentemente competitiva che i modelli di business non più validi escano dal mercato e facciano così spazio a quelli nuovi.

