Giappone, troppi turisti: Comune ‘scherma’ il Monte Fuji con una barriera nera

MeteoWeb

In seguito alle numerose lamentele da parte dei residenti locali, alle prese con comportamenti molesti da parte di migliaia di turisti stranieri, l’amministrazione cittadina di Fujikawaguchiko, nel comune di Yamanashi, a ovest di Tokyo, ha deciso di alzare un enorme schermo nero, alto 2,5 metri e largo 20 metri, per “coprire la vista” del Monte Fuji, principale attrazione turistica della zona. Secondo i funzionari dell’amministrazione municipale, negli ultimi anni il punto di osservazione del Monte Fuji sarebbe divenuto un ritrovo per viaggiatori, prevalentemente stranieri, che per scattare foto del vulcano hanno reso diverse aree della città difficilmente vivibili per i residenti, con numerosi casi registrati di molestie, furti e stazionamenti abusivi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.