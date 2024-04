Giornata della Terra, Musumeci: “fondamentale la salvaguardia del pianeta”

MeteoWeb

“La Giornata mondiale della Terra è l’occasione per ricordarci quanto sia fondamentale la salvaguardia del nostro pianeta. Un punto fondamentale dell’agenda del governo, con le sue azioni concrete volte alla tutela del territorio, per ridurne la vulnerabilità,” ha affermato il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, in occasione dell’Earth Day. “Il dissesto idrogeologico, il rischio terremoto, la frequente siccità si affrontano soprattutto con una politica mirata alla prevenzione. Un lavoro fondamentale, che deve recuperare le gravi omissioni del passato e che proseguiremo con tenacia per promuovere modelli di sviluppo efficaci e rispettosi dell’ambiente, in grado di garantire un posto migliore alle future generazioni“.

