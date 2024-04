Grosso incendio in Sardegna: case evacuate a Selargius

MeteoWeb

Un incendio si è sviluppato in un canneto tra Selargius e Monserrato, in Sardegna, nel primo pomeriggio. Le fiamme si sono propagate anche a causa del vento: una fitta coltre di fumo nero, visibile anche a distanza di chilometri, si è sollevata in cielo. I residenti della zona hanno fatto scattare l’allarme e sul posto sono giunte tre squadre dei Vigili del Fuoco partite dal Comando provinciale di Cagliari. Non si registrano feriti o danni ma alcune cause sono state evacuate in via precauzionale.

Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sono partite dal viale Vienna e si sono propagate verso via Riu Mortu a Monserrato, non distante da Selargius. Sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e militari del Norm della Compagnia di Quartu Sant’Elena impegnati nella viabilità. L’incendio ora è sotto controllo nonostante il vento stia rendendo particolarmente impegnative le operazioni di spegnimento e bonifica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.