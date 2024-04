Gru cade da grattacielo, 1 morto e 2 feriti in Florida

MeteoWeb

Nella città di Fort Lauderdale, a Nord di Miami, in Florida, si è verificato un tragico incidente che ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre due, una delle quali in condizioni critiche. La causa dell’incidente è stata il crollo di una gru da cantiere su un ponte levatoio. La gru, situata sulla cima di un grattacielo in fase di costruzione nel centro di Fort Lauderdale, è improvvisamente crollata, colpendo il ponte levatoio sottostante. Questo tragico evento ha portato alla perdita della vita di un operatore all’interno dell’edificio e al ferimento di due individui.

“Un’ampia sezione della gru è caduta da una posizione elevata. Unità FLFR (vigili del fuoco di Fort Lauderdale) sono sul posto, stanno operando piano per piano dell’edificio e mettendo in sicurezza l’area intorno al crollo. Una persona è deceduta e altre due sono state trasportate al Broward Health Hospital,” hanno spiegato i vigili del fuoco della città del Sud della Florida.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.