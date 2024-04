Il multiverso potrebbe essere molto più grande di quanto pensassimo

MeteoWeb

Un nuovo studio sulla meccanica quantistica, pubblicato sul sito accademico Arxiv, sta mandando onde d’urto attraverso il mondo scientifico e oltre. Secondo questo studio, il multiverso potrebbe essere molto più vasto di quanto ci sia mai stato proposto.

IL Multiverso esiste?

Immaginate di essere catapultati in un mondo simile a quello descritto nei film di fantascienza, o addirittura a quello dei celebri supereroi Marvel. Questo studio suggerisce che, in effetti, potremmo già vivere in un universo in cui molteplici realtà sono possibili.

Il team di ricerca, guidato da Arsalan Adil dell’Università della California, Davis, ha proposto un’interpretazione rivoluzionaria della meccanica quantistica. Secondo questa interpretazione, ogni volta che facciamo una scelta, si creano universi paralleli. In altre parole, ogni decisione che prendiamo potrebbe essere il punto di partenza per un nuovo universo.

L’approccio del team di Adil è stato quello di sviluppare un nuovo algoritmo per esplorare le potenziali realtà alternative. Si sono concentrati sull’interazione tra particelle e energia, cercando di comprendere come gli osservatori, come gli esseri umani, potrebbero influenzare la direzione della realtà stessa.

Quanti sono i mondi paralleli?

Ciò che hanno scoperto è stupefacente: il numero di realtà alternative potrebbe essere molto più grande di quanto abbiamo mai immaginato. Immaginate un mondo in cui ogni decisione, grande o piccola, potrebbe generare una nuova linea temporale, una nuova realtà.

Prendiamo ad esempio la scelta tra preparare una tazza di caffè o una di tè al mattino. Secondo questa teoria dei mondi multipli, ogni volta che prendiamo questa decisione, potremmo creare istantaneamente un nuovo universo in base alla nostra scelta. In uno universo, potremmo gustare il caffè, mentre in un altro, il tè. E così via.

Questa prospettiva può sembrare sorprendente e persino surreale, ma è supportata da un solido ragionamento scientifico. Le implicazioni di questa scoperta sono enormi e toccano molti aspetti della nostra comprensione dell’universo e della nostra stessa esistenza.

Immaginate un mondo in cui le possibilità sono veramente infinite, dove le scelte che facciamo possono davvero plasmare la realtà intorno a noi. Potremmo trovarci nel bel mezzo di un multiverso in continua espansione, dove ogni possibilità si materializza in una realtà propria.

Tuttavia, è importante notare che queste sono solo teorie, basate su un nuovo modo di guardare il mondo attraverso la lente della meccanica quantistica. Mentre la ricerca continua e nuovi dati vengono raccolti, potremmo scoprire ancora di più su questa straordinaria e affascinante realtà che potrebbe essere la nostra.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.