Imballaggi, Coldiretti: “un primo passo ma ora serve intervenire sull’ortofrutta”

MeteoWeb

“Siamo soddisfatti per aver portato a casa temi di nostro interesse superando la posizione ostile della Commissione la cui proposta iniziale avrebbe avuto un effetto devastante sulle imprese agroalimentari italiane. Grazie al lavoro di Coldiretti e Filiera Italia sono state evitate decisioni dannose come l’obbligo di riutilizzo delle bottiglie di vino, spiriti e latte, e il divieto dei vasi per le piante dei nostri florovivaisti. Avremmo preferito un’esclusione definitiva degli imballaggi per l’ortofrutta, la deroga nazionale è un primo passo ma ci impegnano a continuare a migliorare il testo con il nuovo Parlamento e Commissione europea, considerando il rinvio dell’entrata in vigore al 2030″. È quanto afferma Coldiretti in occasione del voto del Parlamento europeo relativo al regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggi.

Particolare soddisfazione è espressa per l’introduzione del criterio di reciprocità, che Coldiretti ha sempre sostenuto e che “per la prima volta, nonostante il parere negativo della Commissione europea, siamo riusciti a far inserire in un regolamento comunitario. Questa inclusione rappresenta una vittoria per l’intera filiera agroalimentare italiana e sottolinea l’importanza del lavoro di squadra nel garantire che tutte le merci importate nell’UE rispettino gli stessi standard applicati ai produttori europei”, conclude.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.