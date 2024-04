Alcune immagini sono così memorabili che possono confondere il senso del tempo

MeteoWeb

La percezione del tempo è un segno distintivo della coscienza umana, ma la capacità del cervello di tenere traccia e dare un senso al tempo è ancora poco compresa. Sebbene alcune ricerche abbiano ipotizzato l’esistenza di un “orologio interno” oggettivo, altri lavori hanno suggerito che la natura degli stimoli che incontriamo ha un’influenza diretta sulla nostra percezione soggettiva del tempo. La ricerca mostra che il modo in cui percepiamo il tempo che passa, sia veloce che lento, può essere modellato da tante cose, dal battito del nostro cuore e dal catturare lo sguardo di qualcuno, alla familiarità di un luogo. Ora un nuovo studio ha scoperto che anche il modo in cui appaiono le immagini può cambiare la nostra percezione dei momenti che passano. Inoltre, il tempo che qualcuno pensa di trascorrere guardando un’immagine influenza il modo in cui la ricorda.

In una serie di esperimenti, i ricercatori della George Mason University negli Stati Uniti hanno chiesto a un totale di 170 persone di visualizzare varie immagini che apparivano sullo schermo per durate diverse inferiori a un secondo. Dopo la visione, i partecipanti dovevano premere un pulsante per indicare se pensavano di aver visto le immagini per un tempo breve o lungo. I ricercatori hanno scoperto che scene più grandi e immagini più memorabili inducevano il cervello a pensare di aver visto le immagini più a lungo di quanto non avesse fatto, mentre le immagini disordinate sembrano far contrarre il tempo.

Sebbene i risultati siano contrastanti, ricerche precedenti suggeriscono che il modo in cui le immagini influenzano la percezione del tempo potrebbe essere correlato in qualche modo all’attenzione, con immagini più grandi e più luminose che si ritiene dilatino il tempo attirando la nostra attenzione.

Ma quelle stesse caratteristiche potrebbero distrarre la parte del nostro cervello che tiene traccia del tempo, facendolo sembrare passare più velocemente. Il contenuto delle immagini, non solo la loro complessità, potrebbe anche entrare in risonanza con alcune persone più che con altre.

I risultati di questo nuovo studio fanno poco per risolvere queste teorie opposte. Invece, i ricercatori hanno incorporato un nuovo fattore nella memorabilità delle immagini, che alcune prove suggeriscono sia una proprietà unica che aggancia il nostro cervello in modi indipendenti dall’attenzione. “Queste immagini durano più a lungo perché sono più memorabili, o sono più memorabili perché durano più a lungo?“, si sono chiesti il neuroscienziato cognitivo Alex Ma e colleghi nel loro studio.

Si scopre che entrambe le cose sono vere, in questi esperimenti di laboratorio in cui alcuni partecipanti sono stati riportati nel laboratorio per vedere una seconda raccolta di immagini, metà delle quali avevano visto il giorno precedente. Le immagini classificate come memorabili erano ritenute come viste più a lungo e questo effetto era coerente da un trial all’altro, mentre le immagini ritenute più durature venivano anche ricordate meglio.

Nel considerare i modi per spiegare questi risultati, Ma e colleghi suggeriscono che gli effetti di dilatazione temporale delle immagini memorabili potrebbero aiutare il sistema visivo a elaborare le informazioni, a superare i colli di bottiglia. “In questo modo, il tempo viene dilatato o compresso per aumentare la quantità di informazioni che possono essere elaborate in un dato momento“, scrivono i ricercatori nel loro studio.

Per testare questa idea, hanno utilizzato una rete neurale artificiale per modellare il sistema visivo ventrale, in cui le immagini vengono progressivamente elaborate nel tempo. “Abbiamo scoperto che le immagini più memorabili vengono elaborate più velocemente e che questo aumento della velocità di elaborazione predice sia l’allungamento che la maggiore precisione delle durate [temporali] percepite“, riferiscono Ma e colleghi.

Ma come hanno sottolineato altre ricerche, ciò che rende memorabile un’immagine potrebbe essere molto personale. Altri studi mostrano che le immagini che riteniamo emotive possono distorcere il tempo, il che ha senso perché le parti del cervello che elaborano il tempo regolano anche le emozioni. Quindi c’è molto altro da capire su come il nostro cervello percepisce il tempo e su come questo varia da persona a persona.

I risultati però chiariscono una cosa: il nostro corpo potrebbe canticchiare al ritmo dei suoi orologi biologici, ma la percezione del tempo da parte del cervello è tutt’altro che stabile. “Questi risultati forniscono la prova di un legame tra caratteristiche dell’immagine, percezione del tempo e memoria che può essere ulteriormente esplorato con modelli di elaborazione visiva”, concludono gli autori.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature Human Behaviour.

