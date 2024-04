Incendi sull’Etna: roghi di vegetazione a Pedara e Zafferana | FOTO

MeteoWeb

Due incendi che interessano vegetazione e macchia mediterranea sono divampati sull’Etna. Nella zona sud del vulcano, al Salto del Cane, nella frazione Tarderia di Pedara, sono al lavoro per spegnere le fiamme una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Acireale e un Canadair. Nella zona Etna Nord, in territorio di Zafferana Etnea è invece impegnata una squadra di pompieri del distaccamento di Riposto.

La sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania ha reso noto che è ancora da quantificare l’ampiezza dei terreni coinvolti, da accertare le esatte cause e come ancora non si sappia se ci sono danni a persone.

