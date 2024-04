Incendi Sardegna: le fiamme lambiscono le case nel Nuorese e in Ogliastra | FOTO

MeteoWeb

Pomeriggio di incendi oggi tra il Nuorese e l’Ogliastra, in Sardegna. A Tortolì, in località Monte Attu, le fiamme alimentate dal forte vento di maestrale hanno lambito diverse abitazioni, per fortuna senza provocare danni. Imponente il dispiegamento dei mezzi sul posto: due i Canadair intervenuti con diverse squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lanusei e Tortolì che hanno operato in sinergia con il corpo forestale. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme e attualmente l’incendio è sotto controllo e in fase di bonifica. Situazione analoga a Posada e a Siniscola, dove hanno operato le squadre del distaccamento cittadino e della centrale di Nuoro. Anche qui l’incendio è in fase di bonifica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.