Incendi, vertice alla Protezione Civile: “puntare sulla prevenzione”

“Una buona prevenzione, con il pieno coinvolgimento dei comuni e dei cittadini, può servire a salvare migliaia di ettari di vegetazione”: lo ha dichiarato il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci a conclusione della riunione, protrattasi per circa tre ore, per affrontare la campagna antincendio boschivo della prossima estate. All’incontro, coordinato dal Capo dipartimento Fabrizio Curcio, hanno partecipato i rappresentanti delle Regioni, dell’Anci, del Corpo dei Vigli del Fuoco, delle Forze Armate, dei Ministeri dell’Interno, della Difesa, dell’Ambiente, dell’Agricoltura, della Cultura e dell’Economia.

“Le temperature ben al di sopra delle medie climatiche, associate a marcati deficit idrici, fanno prevedere per i prossimi mesi condizioni che potrebbero favorire gli eventi incendiari sull’intero territorio nazionale, con particolare esposizione per le regioni del Mezzogiorno e delle Isole”, informa una nota del Ministero della Protezione Civile. “Per cui è stato chiesto a tutte le amministrazioni di predisporre per tempo ogni azione necessaria a contrastare il fenomeno degli incendi, non solo boschivi, ma anche di quelli di coinvolgono le prossimità dei centri abitati”.

Musumeci fa sapere quindi di aver chiesto “alle Regioni – alle quali la legge 353 del 2000 affida il compito della lotta agli incendi – non solo di ottimizzare tutte le risorse umane ed economiche di cui dispongono, ma anche di promuovere attraverso i media una diffusa campagna di sensibilizzazione tra le popolazioni. E diventa sempre più essenziale ricorrere all’uso di strumenti tecnologici per intercettare in tempo utile i focolai di incendio. Ai colleghi Ministri competenti – conclude – suggerirò la opportunità di una maggiore sorveglianza nelle aree rurali per scoraggiare piromani e criminali nei loro insensati propositi. Ricordiamoci – conclude Musumeci – che la stragrande maggioranza degli incendi è dovuta all’uomo, per colpa o per dolo”.

