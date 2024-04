Incendio sul Gargano: in fiamme macchia mediterranea a Peschici | FOTO

MeteoWeb

Un incendio è divampato nel pomeriggio in località palude di Sfinale tra Peschici e Vieste, in provincia di Foggia. A fuoco, stando a quanto riferito dal sindaco di Peschici Luigi D’Arenzo, sono andati circa quattro ettari di macchia mediterranea. L’incendio è stato spento dal pronto intervento dei Vigili del Fuoco, dei volontari della Protezione Civile di Peschici e Vieste e da un Canadair che sta effettuando attività di bonifica. “La situazione è sotto controllo”, ha continuato il primo cittadino. “Le fiamme si sono propagate velocemente a causa del forte vento in zona ma il pronto intervento dei volontari e dei mezzi di soccorso, che ringrazio, ha evitato che lambisse camping e lidi in zona. La meraviglia dei nostri territori va preservata”.

