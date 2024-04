MeteoWeb

Dalle 09:30 di oggi i vigili del fuoco sono impegnati per un incendio in una ditta siderurgica a Saronno (VA). In azione squadre dei comandi di Varese, Milano e Monza-Brianza: l’incendio è stato spento, mentre sono in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta, mentre è fortemente danneggiata l’intera struttura, un edificio di 2 piani.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.