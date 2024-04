Incendio vicino Roma, fiamme ad Ardea: colonna di fumo nero, “chiudete le finestre” | FOTO

MeteoWeb

Incendio nella notte in una discarica non autorizzata ad Ardea, vicino Roma. Le fiamme sono divampate intorno alle 5 in via Montagnano. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale dell’Arpa. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono ancora in corso. Nella discarica sono presenti principalmente pneumatici e materiali di vario genere. Sconosciute al momento le cause del rogo.

“Un incendio sta coinvolgendo un deposito di pneumatici in comune di Ardea causando una colonna di fumo nero che i venti stanno spostando verso Nord. L’unica raccomandazione immediata, per coloro che abitano in prossimità dell’area, è di chiudere le finestre“, si legge in una nota del Comune di Albano Laziale.

Il Comune di Ardea è “in stretto contatto con la Asl Roma 6 e l’ARPA Lazio dai primissimi minuti successivi all’incendio divampato nelle prime ore di questa mattina a Montagnano“, fa sapere l’Amministrazione comunale precisando che “non appena si avranno notizie certe circa i rilievi effettuati dalle autorità competenti verranno immediatamente diffuse e saranno adottati i provvedimenti che verranno ritenuti opportuni“. Al momento, il Comune di Ardea raccomanda “alla popolazione residente nelle zone limitrofe a quella dell’incendio di tenere le finestre chiuse, proteggendo le vie respiratorie soprattutto nei soggetti con fragilità e maggiormente esposti“.

