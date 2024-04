Scontro tra 2 aerei all’aeroporto londinese di Heathrow | FOTO

MeteoWeb

Incidente tra aerei all’aeroporto di Heathrow a Londra. Un aereo della Virgin Atlantic si è scontrato con un altro aereo mentre veniva rimorchiato nello scalo londinese. La compagnia Virgin ha dichiarato che il suo Boeing 787-9 aveva completato un volo e non aveva passeggeri a bordo. Si stava muovendo, trainato, da uno stand al Terminal 3, quando la sua estremità alare ha urtato un velivolo della British Airways. Le immagini pubblicate sui social mostrano diversi camion dei pompieri che circondano i due aerei, le cui ali si sono toccate. Non sono stati segnalati feriti.

“Abbiamo avviato un’indagine completa e approfondita e le nostre squadre di ingegneri stanno eseguendo controlli di manutenzione sull’aereo, che per il momento è stato messo fuori servizio”, ha dichiarato Virgin in un comunicato. Anche la British Airways ha fatto sapere che i suoi tecnici stanno esaminando l’aereo coinvolto. Heathrow ha comunicato che “non sono stati segnalati danni ai passeggeri e non prevediamo alcun impatto sulle operazioni aeroportuali”.

