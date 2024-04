Incidente col parapendio: si “intrecciano” e precipitano, 2 feriti

MeteoWeb

Nel cielo di Serramazzoni, precisamente in località Monfestino, sull’Appenino modenese, si è verificato un singolare incidente. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, durante una competizione di parapendio, 2 mezzi sono entrati in collisione per cause ancora da accertare. I due piloti coinvolti, un uomo di 46 anni e un altro di 49 anni, sembrano essersi “intrecciati”, precipitando poi a terra da un’altezza di circa 25 metri.

Fortunatamente, la loro caduta è stata in parte ammortizzata dai paracadute e da una rete di protezione presente nell’area, vicino a un grande ripetitore radio locale. Entrambi i piloti sono atterrati in un campo nelle vicinanze, riportando contusioni e ferite. Il 48enne è stato trasportato all’Ospedale di Baggiovara per ulteriori accertamenti e cure, mentre il 46enne, che sembra aver battuto la testa durante l’incidente, è stato trasferito all’Ospedale Maggiore di Bologna tramite elisoccorso.

Le notizie riportate dai media locali rassicurano sulle condizioni dei due piloti, sottolineando che non sono gravi e che non c’è pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco, i tecnici del Soccorso Alpino e i Carabinieri per gestire la situazione e prestare assistenza.

