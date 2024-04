Indetto concorso per 20 posti di dirigente sanitario veterinario

MeteoWeb

È stato indetto un concorso pubblico, su base regionale, per titoli ed esami, per la copertura di 20 posti di dirigente sanitario veterinario, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze degli uffici del Ministero della salute. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 23:59 dell’11 aprile 2024.

I posti disponibili sono:

Campania: 1 posto Friuli Venezia Giulia: 4 posti Liguria: 7 posti Lombardia: 2 posti Piemonte: 2 posti Sicilia: 1 posto Toscana: 2 posti Veneto: 1 posto.

Come anticipato, la domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica entro il termine perentorio delle ore 23:59 dell’11 aprile 2024, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS e compilando il format di candidatura all’indirizzo: https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1ee711d96a5345a7a5b88859225945c3 – previa registrazione del candidato sullo stesso Portale.

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. Sono considerate irricevibili le domande di ammissione al concorso prodotte con modalità diverse (es. posta, telefax, posta elettronica, ecc.) da quelle previste nel bando o compilate in modo difforme o incompleto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.