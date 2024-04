Inondazioni Afghanistan: decine di morti e feriti

MeteoWeb

Inondazioni stanno investendo l’Afghanistan da venerdì 12 aprile, provocando almeno 33 vittime. Lo ha annunciato oggi un funzionario del Dipartimento per la gestione dei disastri naturali. Circa 20 delle 34 province del Paese stanno attualmente registrando alti livelli di precipitazioni, inclusa la provincia di Kabul. “Secondo le prime informazioni, da venerdì le inondazioni improvvise hanno causato pesanti perdite umane e finanziarie“, ha detto il portavoce Janan Sayeq. “Trentatré persone sono morte e 27 sono rimaste ferite“, ha aggiunto, precisando che la maggior parte dei decessi sono attribuibili alla caduta dei tetti.

Le precipitazioni hanno portato anche alla distruzione totale o parziale di quasi 600 case e alla distruzione di 580 chilometri di strade. Quasi 800 ettari di terreno agricolo sono stati sommersi e 200 capi di bestiame uccisi, ha aggiunto il portavoce.

Queste inondazioni stanno colpendo quasi tutte le regioni questa primavera, un tradizionale periodo di pioggia in Afghanistan. Le previsioni per la prossima settimana indicano ulteriore pioggia nel Paese, in particolare nelle province di Kabul o Ghazni (centro-est), Nangarhar (est) o Kandahar (sud). Nelle ultime tre settimane di marzo, il Paese ha registrato circa 60 vittime a causa delle forti piogge.

