Inondazioni Kenya, almeno 70 morti da marzo

Da marzo, in Kenya sono morte complessivamente 70 persone a causa delle inondazioni, causate da piogge superiori alla norma. Lo ha annunciato il portavoce del governo Isaac Mwaura. “Il conteggio ufficiale dei connazionali keniani che purtroppo hanno perso la vita a causa delle inondazioni ammonta ora a 70 persone”, ha scritto Mwaura su X. Mercoledì 24 aprile, la capitale e le contee limitrofe sono state colpite da violente inondazioni, che hanno provocato la morte di 13 persone e i dispersi.

Il servizio meteorologico ha avvertito che fino a maggio sono previste precipitazioni “da forti a molto forti” in diverse parti del Paese.

Il contributo di El Niño

In Kenya, come in diversi Paesi dell’Africa orientale, quest’anno le piogge stagionali si combinano con il fenomeno climatico El Niño, iniziato a metà del 2023 e che potrebbe durare fino a maggio, ha avvertito il 5 marzo l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM). Oltre all’aumento delle temperature, El Niño provoca siccità in alcune parti del mondo e forti piogge in altre.

In Tanzania, 155 persone sono morte in tutto il Paese a causa delle forti piogge “legate al El Niño” che hanno causato inondazioni e smottamenti, ha annunciato il Primo Ministro Kassim Majaliwa. In Burundi, le autorità hanno denunciato 96.000 sfollati interni a causa delle piogge quasi incessanti che durano da diversi mesi.

In passato, El Niño ha devastato l’Africa orientale. A dicembre, almeno 89 persone sono rimaste uccise in frane e inondazioni causate dalle forti piogge nel nord della Tanzania. In tutta la regione sono morte più di 300 persone. In Somalia, più di un milione di persone sono state sfollate a causa delle inondazioni. Dall’ottobre 1997 al gennaio 1998, gigantesche inondazioni alimentate da piogge torrenziali causate da El Niño hanno causato più di 6.000 morti in cinque Paesi della regione.

