Inondazioni in Russia: altro cedimento della diga a Orsk, situazione critica | VIDEO

Le inondazioni in atto nella regione di Orenburg, in Russia, sono state definite le più potenti degli ultimi 100 anni. L’acqua ha allagato più di 10mila case e 18mila appezzamenti. La situazione nella città di Orsk rimane critica, con il livello dell’acqua che continua a salire dopo la rottura di una diga sul fiume Ural avvenuta venerdì 5 aprile. Qualche ora fa, un altro pezzo di argine ha ceduto, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa TASS.

“La situazione in seguito alle inondazioni rimane critica” e “nei prossimi giorni il livello dell’acqua continuerà a salire”, ha spiegato il sindaco della città di Orenburg, Sergey Salmin. “Le interruzioni di corrente continueranno nelle aree situate nella zona di inondazione nelle pianure alluvionali degli Urali e Sakmara“. Se l’acqua dovesse continuare a salire, “sorgerà la necessità di evacuare” anche in altre aree della regione, ha aggiunto. Grazie ai soccorritori che lavorano 24 ore su 24, oltre 6.100 persone sono state evacuate dalle aree colpite. Le autorità hanno allestito 33mila strutture ricettive temporanee.

Le istituzioni mediche della città di Orsk hanno registrato già 99 richieste di assistenza medica a causa delle inondazioni, mentre nove persone sono state ricoverate negli ospedali. Lo ha riferito l’assistente del Ministro della Salute russo, Aleksej Kuznetsov. “In totale, a Orsk sono stati registrati 99 richieste di assistenza medica in relazione all’esondazione, inclusi 18 bambini”, ha detto Kuznetsov. Il funzionario ha aggiunto che gli ospedali regionali hanno abbastanza vaccini per prevenire le infezioni.

“Il danno preliminare causato dalle inondazioni, al settore agricolo della regione, è di 65 milioni di rubli (circa 702 mila dollari)“, ha proseguito il governatore della regione di Orenburg, Denis Pasler. Secondo le prime stime “il danno totale causato alle infrastrutture della regione, invece, ammonterebbe a circa 21 miliardi di rubli“, ha sottolineato.

Stato d’emergenza nella regione di Kurgan

Le autorità della regione di Kurgan hanno dichiarato lo stato di emergenza a causa delle inondazioni. Inoltre, il governatore della regione ha sottolineato che secondo le previsioni la parte centrale di Kurgan potrebbe essere allagata.

Proteste a Orsk

Sulla piazza Komsomolskaya di Orsk è in corso una manifestazione per “chiedere alle autorità di adottare misure efficaci per combattere l’alluvione” che ha colpito la città russa e altre zone del Paese: lo sostiene MediaZona citando i giornali Ural56.ru e Sota. Secondo MediaZona, i manifestanti gridano “Vergogna” e “Putin, aiutaci”, di fronte al municipio. La Polizia ha cercato di disperdere i manifestanti. I leader della protesta sono stati invitati dal governatore della regione, Denis Pasler, per un colloquio privato e il sindaco di Orsk Vasily Kozupitsa si è rivolto direttamente ai manifestanti sulla piazza.

