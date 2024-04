Inondazioni in Russia: diga crollata a Kurgan | FOTO

MeteoWeb

Una diga è crollata nel distretto di Maloye Chausovo a Kurgan, in Russia, non lontano dal confine con il Kazakistan. Lo riferisce un corrispondente della RIA Novosti. Attualmente sono in corso i lavori per riparare la falla che si è formata. Si tratta della zona alle prese con gravi inondazioni da giorni dovuti alle piogge e allo scioglimento della neve. Nella regione di Kurgan, proprio per questo motivo, è in vigore una situazione di emergenza regionale.

Giovedì scorso, le autorità di Kurgan avevano avvertito della minaccia di inondazioni nel microdistretto di Maloye Chausovo, così come in altri due: Vostochny e Voronovka. I residenti sono stati invitati a evacuare.

