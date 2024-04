Inondazioni Russia, situazione ancora critica. Putin: “evacuate subito”

MeteoWeb

Mentre le acque continuano a salire nelle regioni di Kurgan e Tyumen, in Russia, il Presidente Vladimir Putin ha esortato i residenti delle regioni colpite dalle inondazioni ad ascoltare gli appelli all’evacuazione. “Perché la gente non se ne va? Hanno paura per le loro proprietà e le loro case. Dobbiamo convincerli che tutto sarà protetto”, ha dichiarato Putin durante una videoconferenza con i governatori delle regioni colpite, in particolare Kurgan, Tyumen e Orenburg.

Nella regione di Kurgan, “più di 14.300 persone sono state evacuate dalle aree inondate, tra cui 1.833 bambini”, ha dichiarato il governatore della regione, Vadim Shumkov, durante l’incontro con Putin. Secondo Shumkov, più di 3.000 case in 25 località sono state allagate nella sua regione, che è bagnata dal fiume Tobol, le cui acque sono in aumento da diversi giorni. Anche i residenti della stessa città di Kurgan, che conta circa 300.000 abitanti e di cui alcuni quartieri sono già allagati, sono stati invitati a evacuare rapidamente. “Portate con voi i vostri bambini, i parenti disabili e anziani, e non lasciate i vostri animali domestici nelle aree a rischio. Andate! Non aspettate che l’acqua si avvicini alla vostra casa“, hanno avvertito le autorità cittadine su Telegram.

Per il momento, circa 435 persone sono state evacuate dalla vicina regione di Tyumen, dove anche il fiume Ishim sta salendo. Ma le autorità locali prevedono un peggioramento della situazione nei prossimi giorni. “Stiamo aspettando l’ondata che dovrebbe arrivare dalla regione di Kurgan“, con livelli d’acqua che potrebbero superare di oltre 2 metri il record raggiunto nel 2017, ha dichiarato il governatore regionale, Alexander Moor. A Orenburg, al centro delle inondazioni degli ultimi giorni, il livello del fiume Ural ha iniziato a scendere, ma è ancora alto, a 1099cm, secondo il municipio di Orenburg.

Le inondazioni che colpiscono queste regioni della Russia – così come il vicino Kazakistan – sono causate da intense precipitazioni combinate con l’aumento delle temperature e l’incremento dello scioglimento di neve e ghiaccio.

