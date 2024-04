Inondazioni in Somalia: per l’ONU 770mila persone a rischio

MeteoWeb

L’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) ha dichiarato che le forti piogge che stanno cadendo in Somalia, con inondazioni previste in 22 distretti del Paese, metteranno a rischio circa 770mila persone. Non solo per le evacuazioni nelle aree fluviali, ma anche “perché potrebbero anche scatenare epidemie di colera in aree in cui la malattia non è presente da anni“, come riporta Shabelle Media. “Gli operatori umanitari hanno sviluppato un piano per mitigare l’impatto previsto delle piogge, ma necessitano di risorse urgenti per garantire una risposta tempestiva”, ha dichiarato l’Ocha nel suo ultimo aggiornamento sul sito.

Secondo le Nazioni Unite, alla fine del 2023 le piogge monsoniche e le inondazioni hanno costretto 1,6 milioni di persone a lasciare le loro case.

