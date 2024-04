“Sussulto dell’Inverno” in Abruzzo: neve sui monti, -11,4°C ai Piani di Pezza | FOTO

MeteoWeb

La neve fresca ha dipinto di bianco le maestose montagne d’Abruzzo. Dopo le piogge di ieri pomeriggio e durante la notte, il Sole che splende oggi ha illuminato uno spettacolo di candore sulle vette della Maiella e del Gran Sasso. Evidenziando il “sussulto dell’inverno“, l’associazione Caput Frigoris ha pubblicato le temperature minime registrate dalla propria rete di monitoraggio, in Abruzzo e regioni limitrofe, con oltre 30 stazioni meteo e webcam:

Piani di Pezza, a 1450 metri sul massiccio del Sirente-Velino, nel territorio di Rocca di Mezzo (L’Aquila) -11,4°C ;

; Campo Felice, stazione a 1538 metri, -10,4°C ;

; Altopiano delle Cinque Miglia, 1250 metri di quota, -7,5°C ;

; Passo Godi, 1560 metri nel territorio di Scanno (L’Aquila), -7,3°C ;

; Altopiano Quarto Santa Chiara, 1250 metri nel territorio di Palena (Chieti), tra Monte Pizzalto e Monte Porrara, -7,2°C (dato in collaborazione con Chieti Meteo);

(dato in collaborazione con Chieti Meteo); Rifugio Franchetti, 2433 metri sul Gran Sasso nel territorio di Pietracamela (Teramo), -7,1°C ;

; Rifugio Capanna di Sevice, sul Monte Velino a quota 2119, -6,9°C ;

; Campo Imperatore, sul Gran Sasso, stazione meteo ‘Giardino alpino’ a quota 2132 metri, -6,2°C ;

; località Majelletta Blockhaus, nel territorio di Pretoro (Chieti), con stazione a quota 2003 metri, -5,6°C (dato in collaborazione con Chieti Meteo);

(dato in collaborazione con Chieti Meteo); Rocca di Mezzo (L’Aquila), 1280 metri di quota, – 5,6°C ;

; Santo Stefano di Sessanio, 1220 metri, – 4,9°C ;

; Rovere, frazione di Rocca di Mezzo, -4,8°C ;

; Ovindoli, 1390 metri di quota, -3,8°C ;

; L’ Aquila Ovest -2,1° C ;

; Pescasseroli, quota 1174 metri, -1,6°C .

. Fuori Abruzzo registrata una temperatura di -6,9°C sull’Altopiano di Castelluccio di Norcia.

