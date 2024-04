ispace lancerà due satelliti in orbita lunare per le comunicazioni con il lander APEX 1

MeteoWeb

ispace technologies U.S. ha annunciato il lancio ufficiale di un nuovo servizio di trasmissione dati abilitato da due satelliti di trasmissione che verranno schierati provvisoriamente durante la Mission 3 di ispace-U.S. nel 2026. SpaceX fornirà provvisoriamente il servizio di lancio. ispace-U.S. ha rilasciato i dettagli del servizio in occasione del Lunar Surface Innovation Consortium 2024 Spring Meeting, ospitato dal Johns Hopkins Applied Physics Laboratory.

I due satelliti lunari consentiranno le comunicazioni da e verso la Terra e il lander lunare APEX 1.0 che atterrerà nel bacino di Schrödinger sul lato nascosto della Luna, un grande cratere da impatto vicino al Polo Sud della Luna. ispace ha progettato il lander per supportare il Commercial Lunar Payload Services Task Order CP-12 guidato da Draper, consegnando carichi utili della NASA sulla superficie lunare per indagini scientifiche. Di conseguenza, il lander lunare APEX 1.0 schiererà i satelliti relè nell’orbita lunare prima dell’atterraggio.

Inoltre, al termine delle indagini scientifiche, i satelliti circoleranno in un’orbita polare circolare alta (HCPO) con copertura quasi globale con punti persistenti nelle regioni polari. Per i siti di atterraggio del Polo Sud lunare, entrambi i satelliti relè offriranno indicativamente più del 70% di visibilità simultanea della superficie lunare e della Terra, fornendo ai potenziali utenti del servizio dati una significativa opportunità di utilizzare tali dati.

ispace-U.S. sta attualmente discutendo con aziende e organizzazioni per i servizi di trasporto del payload da fornire sul lander lunare APEX 1.0 per la Mission 3. Di conseguenza, ispace-U.S. è impegnata in conversazioni con potenziali clienti che potrebbero voler utilizzare le capacità del satellite relè per una varietà di scopi, come dimostrazioni tecnologiche, inclusi potenziali servizi alternativi di posizione, navigazione e temporizzazione (PNT).

