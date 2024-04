Astronomia: un’italiana a caccia di acqua sulle lune di Giove

MeteoWeb

Dopo aver partecipato alla scoperta del lago sotterraneo al Polo Sud di Marte nel 2018, l’italiana Elena Pettinelli dell’Università Roma Tre è pronta a iniziare una nuova avventura: andrà a caccia dell’acqua sulle lune di Giove. Lo ha annunciato oggi a Vienna la stessa ricercatrice, intervenendo all’assemblea generale dell’Unione Europea delle Geoscienze (EGU).

Come è accaduto per la scoperta di acqua liquida nel sottosuolo di Marte, anche per la ricerca dell’acqua sulle lune di Giove saranno utilizzati radar in grado di penetrare attraverso gli strati esterni ghiacciati che si trovano sulla superficie. Sono radar di nuova generazione, installati sia sulla sonda JUICE, lanciata nel 2023 dall’Agenzia Spaziale Europea e diretta alle lune Europa, Ganimede e Callisto, sia sulla sonda Europa Clipper della NASA, diretta anche questa su Europa e il cui lancio è previsto nell’ottobre 2024.

“Più è salino il ghiaccio, più le onde radio saranno attenuate, quindi se la crosta ghiacciata è molto salina si riesce a rilevare la presenza di acqua fino a poco più di un chilometro di profondità“, dice Pettinelli all’ANSA. “Se invece il ghiaccio è molto pulito, il segnale è in grado di penetrare meglio e può individuare acqua anche a diversi chilometri di profondità. Dunque – aggiunge – rilevare gli oceani nascosti è difficile, ma si può captare la risalita dell’acqua in strati più superficiali”.

Acqua sugli asteroidi

Il Sistema Solare è sicuramente più ricco d’acqua di quanto si pensasse fino a poco tempo fa e l’ultima dimostrazione arriva da Mimas, la piccola luna di Saturno, dove a febbraio di quest’anno è stata confermata la presenza di un oceano nascosto a 20-30 chilometri sotto la superficie ghiacciata. “Oltre alle lune di Giove e Saturno – prosegue Pettinelli – ci sono diversi asteroidi che potrebbero contenere acqua liquida, e questo è sorprendente”.

Indicazioni anche su Venere

Un radar come quello della sonda JUICE potrà aiutare a comprendere meglio anche Venere, un corpo celeste molto diverso dai satelliti ghiacciati dei giganti Giove e Saturno, grazie alla missione Envision dell’ESA, approvata formalmente all’inizio di quest’anno per essere lanciata nel 2031. “Su Venere abbiamo il problema opposto a quello delle lune ghiacciate: le sue rocce caldissime, dalla temperatura superiore a 400°C, rendono difficoltosa la penetrazione del segnale radio. Dunque si tratta di una sfida molto più complessa. In quel caso, il radar non servirà a cercare la presenza di acqua, ma forse – conclude – potrà aiutare capire come mai Venere ne è ora privo”.

