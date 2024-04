Keep Clean and Run, al via la maratona per l’ambiente: raccolti 79kg di rifiuti nella prima tappa | FOTO

MeteoWeb

È iniziata oggi a Torino la decima edizione di Keep Clean and Run con la prima delle sette maratone di plogging in programma. Al via l’eco-runner Roberto Cavallo, promotore di Keep Clean and Run, che accompagnato dall’ultra-runner ed attivista ambientale Oliviero Alotto percorrerà oltre 300km in una settimana, raccogliendo i rifiuti che incontreranno sul percorso e sostenendo e stimolando iniziative di pulizia nei comuni che hanno aderito alla manifestazione.

I due eco-runner sono partiti alle 8.30 da Collegno e hanno terminato la maratona alle 16.00 arrivando in Piazza Palazzo della Città a Torino, 42,195km di corsa passando anche per i comuni di Rivoli, Rivalta, Beinasco e Moncalieri.

Lungo il percorso, durante le azioni di pulizia, si sono uniti ai due eco-runner oltre 286 persone tra podisti, volontari e studenti delle scuole. I rifiuti raccolti durante la corsa da Roberto Cavallo e Oliviero Alotto sono stati 18kg, mentre le azioni di pulizia con la partecipazione di studenti e cittadini hanno determinato 61kg di rifiuti raccolti, differenziati in carta cartone, plastica, vetro, metalli e indifferenziato. Una quantità di rifiuti equivalente a 118kg di CO 2 non emessa nell’aria.

Le prossime tappe

Le prossime tappe saranno quelle di Milano (18 aprile), Bologna (19 aprile), Firenze (20 aprile), Perugia (21 aprile) e l’Aquila (22 aprile) e quella conclusiva di Roma (23 aprile), coinvolgendo in totale 40 comuni. Al termine dell’evento, verrà conteggiata e comunicata la quantità complessiva di rifiuti raccolti e i kg di CO 2 equivalenti.

La decima edizione di Keep Clean and Run ha il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Main sponsor è A2A, i Gold sponsor sono Erion Care e Greentire, i Partner AssoAmbiente, Assocarta, Corepla, Ricrea, Scarpa e Utilitalia. Partner Tecnici: Montecolino, Montura, Morato Pane e Relife. Local partner: Gruppo Cidiu, Covar 14.

