L’Ucraina costruisce nuovi reattori nucleari con tecnologia USA

MeteoWeb

L’Ucraina ha iniziato a costruire due reattori con tecnologia americana in una centrale nucleare nell’ovest del Paese. Giovedì, i lavoratori della centrale elettrica di Khmelnytskyi hanno versato il primo metro cubo di cemento per i reattori, che utilizzeranno tecnologia e carburante americani. Tra gli ospiti della cerimonia, il presidente dell’operatore statale Energoatom, Petro Kotin, il ministro dell’Energia, German Galushchenko, e l’ambasciatore americano in Ucraina, Bridget Brink. Per ragioni di sicurezza, Energoatom ha chiesto ai giornalisti di aspettare fino ad oggi per rendere pubblico questo progetto.

La cerimonia

La cerimonia è avvenuta poche ore dopo che un attacco russo ha distrutto una centrale vicino a Kiev. “Questa è la nostra risposta ai terroristi, questa è la nostra risposta agli invasori“, ha detto il ministro Galushchenko, definendo lo sviluppo della centrale elettrica di Khmelnytskyi il più grande progetto di modernizzazione in Ucraina dalla Seconda guerra mondiale.

A gennaio, l’Ucraina ha annunciato piani per la prossima costruzione di nuovi reattori per compensare la perdita della centrale elettrica di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa, occupata dalle forze russe dal marzo 2022. L’Ucraina ricava quasi la metà della sua energia dal nucleare. I reattori che utilizza attualmente sono di progettazione sovietica, ma li ha convertiti al combustibile americano. Nella centrale di Khmelnytskyi sono già in funzione due reattori, mentre altri due sono parzialmente costruiti secondo un progetto sovietico. Con sei reattori in funzione, Khmelnytskyi diventerà la più grande centrale elettrica d’Europa, superando Zaporizhzhia, ha affermato il capo di Energoatom.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.