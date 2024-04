“Eruzione imminente”: un supervulcano è in procinto di “inghiottire” un intero stato

MeteoWeb

Gli scienziati ritengono che uno dei più grandi supervulcani degli Stati Uniti, in California, potrebbe essere in procinto di eruttare dopo essere rimasto dormiente per centinaia di migliaia di anni.

La Caldera di Long Valley

Con una dimensione imponente di 20 miglia di lunghezza, 11 miglia di larghezza e 3.000 piedi di profondità, la Caldera di Long Valley, in California, ha suscitato timori nei ricercatori da anni. A causa della sua enormità, è classificata come uno dei 20 supervulcani conosciuti al mondo, con una classificazione VEI 8 sulla scala delle eruzioni.

L’enorme dimensione del vulcano ha portato i vulcanologi a temere da tempo che non ci sia molto che si possa fare in termini di gestione delle crisi nel caso peggiore, ovvero che il vulcano erutti.

Non ha eruttato da 760.000 anni, o almeno non nella misura temuta dagli scienziati, ma ciò ha solo intensificato ulteriormente i loro timori. Recentemente gli scienziati hanno osservato che ruscelli e sorgenti termali sono emersi intorno all’area, segno che il terreno sotto la superficie potrebbe essere in procinto di erompere, ha riferito l’Express.

Segnali allarmanti di attività vulcanica

Nel documentario del Science Channel, “Segreti del Sottosuolo”, lo scienziato Rob Nelson ha affermato che ci sono costanti “segni allarmanti di possibili attività vulcaniche“.

Ha aggiunto: “E ci sono indizi che puntano verso un’eruzione imminente disseminati in tutta questa valle – sito della seconda più grande eruzione vulcanica esplosiva del Nord America“.

Ha anche osservato che, sebbene un’eruzione della magnitudine vista 760.000 anni fa sia improbabile, un’eruzione del vulcano costituisce una “minaccia esistenziale per milioni di persone che vivono nell’area circostante“.

Ma dal 1970 al 1980 ci sono stati un numero allarmante di terremoti che hanno preoccupato gli scienziati che studiavano l’area, c’è persino stata un’incremento del pavimento ritenuto una crescita di magma.

Durante l’indagine del Science Channel, il geofisico Jared Peacock ha scoperto un aspetto piuttosto preoccupante del vulcano dopo aver utilizzato la tecnologia di rilevamento remoto InSAR. Ha scoperto un “domo risorgente” vicino a Mammoth Lakes, una città nelle montagne della Sierra Nevada, ma fortunatamente i test hanno confermato che, a causa della natura “sparsa” del liquido sotto il domo, attualmente non rappresenta motivo di preoccupazione.

Mr. Peacock ha detto: “Possiamo affermare concludentemente che non c’è una gigantesca camera magmatica sotto. Ma ci sono camere magmatiche satellite più piccole in giro per l’area“.

Questo arriva dopo che le autorità hanno elaborato piani di evacuazione anticipata in previsione di un supervulcano sull’orlo dell’eruzione per la prima volta in quasi 500 anni dopo che un terremoto di magnitudo 4.0 ha scosso il luogo in Italia.

