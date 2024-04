La coscienza è semplicemente un’illusione creata dalla nostra mente?

MeteoWeb

Keith Frankish, Ph.D., professore onorario di filosofia all’Università di Sheffield, sostiene che la coscienza non esista e che noi crediamo che esista solo a causa di un’illusione riguardante la nostra mente, una visione che egli chiama illusionismo. In altre parole, gli esseri umani hanno esteso enormemente il potere del loro cervello biologico e, attraverso potenti trucchi come l’automanipolazione o solide capacità di risoluzione dei problemi, si sono convinti di avere una mente unificata e cosciente, un sé, un’anima: è tutta un’illusione, secondo Frankish.

La coscienza esiste?

Ma questa visione è antitetica a ciò che crede il noto biologo e autore Rupert Sheldrake, Ph.D. Per Sheldrake, è un fatto inconfutabile che non solo noi umani abbiamo coscienza, ma che anche l’intera galassia abbia coscienza. Sheldrake è meglio conosciuto per la sua ipotesi sulla risonanza morfica, un processo attraverso il quale i sistemi auto-organizzanti ereditano una memoria da sistemi precedenti simili. Organismi simili condividono misteriose interconnessioni telepatiche e le specie condividono ricordi collettivi. In un articolo pubblicato sul Journal of Consciousness Studies nel 2021, Sheldrake ha chiesto se il Sole sia cosciente, affermando che lo è sicuramente.

“La coscienza non ha bisogno di essere confinata al cervello“, dice Sheldrake a Popular Mechanics. “Il collegamento tra mente e sistemi fisici sembra avvenire attraverso campi elettromagnetici ritmici, che ovviamente sono presenti nel nostro cervello. Sono presenti anche dentro e attorno al sole e potrebbero costituire l’interfaccia tra la mente solare e il corpo del sole”. Quindi, se il sole è cosciente, è probabile che sia consapevole delle attività all’interno del sistema solare, anche qui sulla Terra, e anche della sua relazione con le altre stelle all’interno della galassia e con la galassia nel suo insieme.

Tutto intorno a me è cosciente?

Forse è una questione di posizionamento personale nel mondo. La coscienza è un’illusione? Niente intorno a me è cosciente? Tutto intorno a me è cosciente? Se quest’ultima ipotesi è vera, dove finisce la mia coscienza e inizia la tua, e perché un cervello intatto è cosciente, mentre lo stesso cervello, ridotto a purea all’interno di un frullatore, non lo è? Sapremo mai? Non c’è da stupirsi che gli scienziati descrivano la coscienza come il nonno di tutti i misteri del comportamento umano. Se aderisci alla visione panpsichista, tuttavia, potresti rimanere sorpreso nel sapere che il sole cosciente fa delle scelte. “Potrebbe essere in grado di scegliere in quale direzione inviare i brillamenti solari o le espulsioni di massa coronale, che possono avere un enorme effetto sulla vita sulla Terra e rispetto alle quali le nostre tecnologie sono molto vulnerabili”, afferma Sheldrake.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.