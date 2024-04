Due Premi Nobel hanno una teoria su cosa accade dopo la morte

MeteoWeb

Se ti sei mai seduto a riflettere su cosa succederà quando morirai, non sei solo. C’è una vita dopo la morte? Il paradiso esiste davvero? O è solo questo? È meglio non pensarci troppo o rischi di procurarti un bel mal di testa.

Ma, mentre ognuno ha le proprie idee su cosa succeda una volta che una persona muore, alcuni scienziati hanno le loro teorie sulla vita dopo la morte ed è veramente affascinante. Ciò che succede quando moriamo è una domanda che ha confuso le menti di molti. Il dottor Stuart Hameroff, dell’Università dell’Arizona, aveva una teoria secondo cui la coscienza umana era correlata allo stesso livello della meccanica quantistica.

Insieme al matematico Roger Penrose, i due proposero la teoria della “riduzione oggettiva orchestrata“, che esplora l’idea che la nostra coscienza “rifletta il nostro posto nell’universo, la natura della nostra esistenza“. La teoria – che ricorda l’esperimento della doppia fenditura – suggeriva che i microtubuli, che contengono energia quantistica, nel nostro cervello creano una struttura “proto-cosciente” della realtà influenzata dall’informazione. Quindi, significa che quando una persona muore, la sua mente crea la propria forma di realtà.

E non sono gli unici a proporre questa idea.

Lo scienziato britannico Sam Parnia è apparso nello show di National Geographic “La storia di Dio“, condotto da Morgan Freeman, dove ha rivelato di credere che la coscienza umana sopravviva dopo la morte. Il dottor Parnia ha studiato più di 100 casi di sopravvissuti ad arresti cardiaci, in casi in cui i pazienti sono tecnicamente morti prima di tornare in vita, e molti di loro avevano esperienze strane da condividere dal loro tempo sulla soglia della morte.

Parlando nel 2017, il dottore ha detto: “Sappiamo che in realtà da migliaia di anni, le persone che sono state vicine alla morte per qualsiasi motivo hanno avuto esperienze molto profonde, profonde e in alcuni casi mistiche. Le persone sentono un immenso senso di pace, conforto e gioia quando passano attraverso la morte. Possono descrivere una sensazione di incontrare effettivamente parenti defunti, amici o altre persone che non conoscono davvero.”

“Quindi penso che quello che stiamo cominciando a capire è che abbiamo molto un’esperienza universale della morte“.

Il dottore, che guida il Progetto Coscienza Umana presso l’Università di Southampton, ha poi sostenuto che una volta che una persona sta morendo e il suo corpo diventa un cadavere, è lì che le cellule all’interno del corpo inizieranno il processo di morte, che può richiedere anche diversi giorni.

“Quindi in realtà abbiamo questa finestra di tempo in cui possiamo riportare le persone in vita e le esperienze che ci hanno dato sono un’indicazione di come sia passare attraverso la morte“, ha detto.

“Oggi chiamiamo l’anima coscienza in ambito scientifico, quindi possiamo testare la teoria scientificamente. Le prove che abbiamo indicano che quando una persona muore, quella parte che ci rende ciò che siamo – l’anima o la mente, o come la chiamate – non viene annientata.”

Tuttavia, a causa della scarsa conoscenza della mente umana, non c’è purtroppo una risposta definitiva alla domanda – ma è comunque un pensiero interessante.

