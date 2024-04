La Germania ordina navi e veicoli blindati per 7 miliardi di euro

MeteoWeb

La coalizione di governo tedesca procederà in questo trimestre a una radicale ristrutturazione delle forze armate della nazione con ordini per un valore di 7 miliardi di euro per due fregate della marina e centinaia di veicoli da trasporto blindati. Il governo eserciterà un’opzione per acquistare altre due fregate F126 della Marina per circa 3 miliardi di euro, portando il numero totale a sei, secondo persone a conoscenza dei piani, che hanno chiesto di non essere identificate discutendo di informazioni riservate.

Il governo fisserà inoltre un ordine del valore di 4 miliardi di euro per ben 900 trasportatori blindati Fuchs prodotti dalla Rheinmetall Landsysteme GmbH con consegna a partire dal 2025, hanno riferito le fonti. L’appaltatore principale del progetto della fregata è un’unità della Damen Schelde Naval Shipbuilding BV dei Paesi Bassi, e i suoi partner sono la francese Thales SA e la tedesca Blohm+Voss.

Subito dopo lo scoppio della guerra, il Cancelliere Olaf Scholz ha varato un fondo speciale di 100 miliardi di euro per incrementare le spese militari, in aggiunta al normale bilancio annuale della difesa di circa 52 miliardi di euro. L’aumento delle spese ha permesso alla Germania di raggiungere l’obiettivo della NATO di spendere almeno il 2% del prodotto interno lordo annuo in ambito militare quest’anno per la prima volta da quando era stato concordato dai ministri della difesa dell’alleanza nel 2006.

