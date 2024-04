La NASA scorge un oggetto che viaggia attorno alla Luna: si tratta di un UFO?

MeteoWeb

Il Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA ha individuato il mese scorso un bizzarro oggetto che viaggiava sopra la superficie della Luna. E come si è scoperto, non stiamo guardando un UFO perché c’è una spiegazione perfettamente umana per l’apparizione lunare.

Lo strano oggetto e la Luna

Risulta che l’immagine del LRO è stata fotobombardata dal Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO) dell’Istituto di Ricerca Aerospaziale Coreano, altrimenti noto come Danuri, che sta “viaggiando in orbite quasi parallele“, secondo una dichiarazione della NASA.

Danuri è stato lanciato nell’agosto 2022, diventando la prima missione lunare della Corea del Sud. L’astronave, entrata in orbita lunare nel dicembre 2022, è progettata per aiutare a pianificare future missioni ai poli lunari. È stata anche utilizzata per dimostrare un “internet lunare“, che è una rete tollerante ai ritardi che potrebbe un giorno permettere agli asset atterrati di comunicare con la Terra.

Gli scienziati presso il Goddard Space Flight Center della NASA “hanno avuto bisogno di un tempismo squisito nel puntare il LROC nel posto giusto al momento giusto per cogliere uno sguardo di Danuri“, secondo la NASA.

Il motivo per cui Danuri appare come un piccolo fazzoletto è perché il tempo di esposizione della fotocamera del LRO era estremamente breve, solo 0,338 millisecondi. Di conseguenza, Danuri appare “sbiadito fino a dieci volte le sue dimensioni nella direzione opposta al movimento a causa delle relative alte velocità di viaggio tra le due navicelle spaziali“, secondo la NASA.

Oltre a congelare un’astronave in orbita nel tempo, il LRO ha anche individuato resti di atterraggi lunari schiantati. All’inizio di quest’anno, ha persino sparato e fatto rimbalzare un raggio laser sull’atterratore Vikram dell’India nel tentativo di migliorare i sistemi di posizionamento dei futuri atterraggi.

Lo scorso anno, il ShadowCam sviluppato dalla NASA di Danuri ha individuato il LRO in uno scambio di ruoli perfetto, mostrando la parte posteriore dell’astronave che rifletteva perfettamente i raggi del Sole.

