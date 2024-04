La Russia realizza il primo sistema spaziale al mondo di osservazione dell’Artico

MeteoWeb

In Russia è stato creato il primo sistema spaziale al mondo per l’osservazione della regione artica. Oggi, la Commissione statale per le prove di volo dei complessi spaziali per scopi sociali, economici, scientifici e commerciali ha esaminato i risultati delle prove di volo del sistema Arktika-M con la navicella spaziale Arktika-M n. 2.

È stato deciso di completare i test con la messa in servizio della navicella spaziale Arktika-M n. 2 e di utilizzare la costellazione orbitale composta dalle navicelle spaziali Arktika-M n. 1 e n. 2 per lo scopo previsto. Per la prima volta al mondo, la Federazione Russa ha creato un sistema spaziale idrometeorologico che fornisce l’osservazione continua della regione artica della Terra e dei territori adiacenti.

