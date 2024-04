Sabato 6 aprile il lancio della Radiosonda dei Licei Lunigianesi

MeteoWeb

Sabato 6, dalle ore 10, la città di Aulla sarà il palcoscenico di un evento straordinario: il lancio della radiosonda, promosso dai Licei Lunigianesi, Coordinatore del progetto il professor Stefano Gaffi, in collaborazione con numerosi partner, tra cui l’Associazione Astrofili Spezzini Patrocinato da “La radio nelle scuole 4.0” – di cui la scuola della Lunigiana è capofila per tutta l’Italia – con il supporto del radioamatore Filippo Cassone, Wi-fi communication srl, Meteo Apuane, con la collaborazione dell’Agenzia Spaziale Europea. Un’occasione unica per esplorare il cielo e le sue meraviglie, grazie alla presenza di esperti e appassionati di astronomia pronti a condividere la loro conoscenza e passione con il pubblico.

Presso il gazebo degli Astrofili Spezzini, ubicato in Piazza Garibaldi, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un viaggio attraverso l’universo, scoprendo segreti e curiosità legate alla nostra galassia e oltre. L’Associazione, delegazione territoriale dell’Unione astrofili Italiani per la Spezia, Lunigiana e Val di Vara, da anni impegnata nella promozione della cultura scientifica e astronomiche, sarà lieta di fornire informazioni dettagliate sull’osservatorio di Monte Viseggi e sulle attività proposte.

Ma non è tutto: gli Astrofili Spezzini offriranno anche esperienze indimenticabili grazie all’utilizzo di visori 3D in collaborazione con Avis-Aido Gruppo Oto Melara e Cyber 3d, I visitatori avranno la possibilità di esplorare in modo immersivo pianeti, stelle e galassie, vivendo un’esperienza unica e coinvolgente che lascerà un’impronta indelebile nella loro memoria.

La presenza degli Astrofili Spezzini all’evento del lancio della radiosonda rappresenta un importante contributo alla diffusione della conoscenza scientifica e all’incoraggiamento della curiosità e dell’interesse per l’astronomia. Grazie alla collaborazione tra l’Associazione e i Licei Lunigianesi, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare il cielo e le stelle, avvicinandosi a un mondo affascinante e ricco di misteri.

Appuntamento in Piazza Garibaldi ad Aulla sabato 6 dalle ore 10. Per ulteriori informazioni sull’Associazione Astrofili Spezzini e sulle attività proposte è possibile visitare il sito web www.astrofilispezzini.org e seguire la pagina facebook Associazione Astrofili Spezzini Osservatorio Monte Viseggi.

