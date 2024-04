L’attesa è finita, arrivano le Liridi: la Giornata della Terra inizia con le stelle cadenti

MeteoWeb

Le stelle cadenti illumineranno il cielo notturno mentre il fine settimana volge al termine e la Giornata della Terra prende il via, presentando la migliore opportunità per osservare una pioggia di meteore dal 2023. Lo sciame delle Liridi raggiungerà il picco nella notte di domenica 21 aprile fino alle prime ore di lunedì 22 aprile, con 15-20 meteore l’ora, secondo l’American Meteor Society. L’evento metterà fine a una lunga attesa, iniziata più di 3 mesi fa, dopo che le Quadrantidi hanno brevemente raggiunto il picco in una notte fredda (e per molte aree nuvolosa) all’inizio di gennaio.

Arrivano le Liridi, come vedere le stelle cadenti

Lo spettacolo celeste inizierà poco dopo il tramonto, ma come per la maggior parte degli sciami meteorici, le Liridi saranno visibili al meglio dopo la mezzanotte mentre il radiante si alza nel cielo nordorientale.

Le Liridi e la sfida con la Luna

Le meteore veloci potranno sembrare un lampo nel cielo rispetto alla Luna quasi piena che risplenderà per la maggior parte della notte di domenica. Il chiarore del nostro satellite cancellerà molte delle meteore più deboli, riducendo il numero di stelle cadenti che gli osservatori potranno scorgere.

Per avere la migliore possibilità di avvistare le meteore, è consigliabile concentrarsi sulle aree più buie del cielo dove la Luna non è visibile. Guardare il satellite per qualche secondo può influenzare la visione notturna e rendere più difficile vedere le scie luminose

Il plenilunio sarà il 24 aprile, e sarà una “Luna Rosa“: il nome non deriva dal colore che assumerà, ma dal fiore selvatico “phlox”, uno dei primi fiori primaverili a sbocciare.

Quando sarà la prossima pioggia di meteore

Dopo le Liridi a fine aprile, la prossima pioggia di meteore sarà quella delle Eta Aquaridi, che raggiungerà il picco nel fine settimana del 4-5 maggio. È una delle migliori piogge di stelle cadenti dell’anno per l’emisfero meridionale, dove si possono vedere circa 50 meteore l’ora. Per le aree dell’emisfero settentrionale, i tassi orari probabilmente si attesteranno intorno a 30 l’ora, leggermente superiori alle Liridi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.