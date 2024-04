Il livello della Diga del Menta e lo spettro della siccità in Calabria | FOTOGALLERY

MeteoWeb

Al Sud Italia sta piovendo poco da mesi, la situazione non è ancora emergenziale ma potrebbe diventarlo quest’estate se non pioverà nei prossimi due mesi. Lo spettro è quello di una grave siccità, che però è doveroso specificare ancora non c’è. Nessun allarmismo, quindi. Però c’è apprensione. Perchè siamo a inizio aprile, in quello che dovrebbe essere il momento di massima estensione per i livelli idrometrici di tutti i bacini, e invece lo scenario è davvero preoccupante.

Le immagini scattate oggi alla Diga del Menta, nel cuore dell’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, sono davvero impressionanti. Soprattutto in prospettiva. Il livello della Diga è molto basso, di oltre 10-12 metri inferiore a quello che dovrebbe essere in questo periodo. Inoltre non c’è più neve neanche ad alta quota, e tutti i corsi d’acqua che arrivano nella Diga sono secchi o quasi secchi. Nei prossimi giorni farà ancora più caldo e il livello continuerà a diminuire. Ma preoccupano soprattutto i prossimi mesi: se anche aprile e maggio saranno avari di precipitazioni, a meno di un’estate clamorosamente piovosa, il trimestre estivo sarà davvero difficile per la siccità in Calabria.

