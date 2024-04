L’Oro continua a volare: nuovo boom, sfiora i 70 mila euro al chilo

MeteoWeb

I prezzi dell’Oro continuano a correre e viaggiano oltre i 2.360 dollari l’oncia, attestandosi ai livelli più alti mai registrati nella storia, spinti dai forti acquisti della banca centrale. Per rendere l’idea, siamo stamani a 69 mila 884 euro al chilogrammo, cioè 69 euro e 88 centesimi al grammo. Nelle prossime ore potremmo arrivare a 70 mila euro al chilo, cioè 70 euro al grammo. Valori senza precedenti nella storia, esattamente raddoppiati (+100%) negli ultimi cinque anni. Ad aprile 2019, infatti, un chilo di oro valeva 35 mila euro.

La Banca Popolare Cinese ha continuato la serie di aumenti delle riserve auree per il 17° mese consecutivo, portando le riserve totali a 72,75 milioni di once troy a marzo. Quest’anno anche la Turchia, l’India, il Kazakistan e alcuni paesi dell’Europa orientale hanno aumentato i loro acquisti di Oro. Gli investitori attendono ora i verbali della dell’ultima riunione della Fed e i dati chiave sull’inflazione di domani, che potrebbero fornire indicazioni sulla tempistica dei tagli dei tassi. I mercati hanno ridotto le loro scommesse sulla misura in cui la Fed abbasserà i tassi quest’anno, con circa il 50% sul primo taglio a giugno a seguito del robusto report sui dati sull’occupazione della scorsa settimana.

