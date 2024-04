Luna, lavori in corso sui grandi lander cargo per le missioni Artemis

MeteoWeb

Nell’ambito della campagna Artemis della NASA, l’agenzia e i suoi partner invieranno grandi attrezzature sulla superficie lunare per consentire l’esplorazione scientifica a lungo termine della Luna a beneficio di tutti. I fornitori di sistemi di atterraggio umano della NASA – SpaceX e Blue Origin – stanno iniziando lo sviluppo di lander lunari per consegne di carichi di grandi dimensioni per supportare queste esigenze.

La NASA ha stipulato un contratto con SpaceX e Blue Origin per fornire sistemi di atterraggio per portare gli astronauti sulla superficie della Luna dall’orbita lunare, a cominciare dalla missione Artemis III. L’agenzia ha chiesto alle due società di sviluppare versioni cargo dei loro lander lunari per equipaggio umano come opzione nell’ambito dei loro contratti esistenti. Si prevede che queste varianti di cargo porteranno da 12 a 15 tonnellate di carico utile sulla superficie lunare e saranno in servizio non prima della missione Artemis VII.

“È essenziale che la NASA abbia la capacità di far atterrare non solo gli astronauti, ma anche grandi attrezzature, come i rover pressurizzati, sulla Luna per il massimo ritorno sulle attività scientifiche ed esplorative”, ha affermato Lisa Watson-Morgan, responsabile del programma del sistema di atterraggio umano presso il Marshall Space Flight Center della NASA a Huntsville, in Alabama. “L’inizio di questo lavoro ora consente a SpaceX e Blue Origin di sfruttare i rispettivi progetti di lander umani per fornire varianti di cargo di cui la NASA avrà bisogno in futuro”.

La NASA si aspetta che le versioni cargo dei lander delle compagnie siano versioni modificate dei sistemi di atterraggio umano attualmente in fase di sviluppo per Artemis III, IV e V. Le modifiche includeranno aggiustamenti per le interfacce per il carico utile e i meccanismi di dispiegamento; le varianti cargo non avranno sistemi di supporto alla vita umana.

Questo lavoro iniziale consente alle aziende di procedere con lo sviluppo dei propri lander cargo attraverso una revisione preliminare del progetto, il passaggio che stabilisce le basi per procedere con la progettazione dettagliata. SpaceX sta conducendo il suo lavoro nell’ambito del contratto NextSTEP Appendix H e Blue Origin sta conducendo il suo lavoro nell’ambito di NextSTEP Appendix P. La NASA ha ufficialmente esercitato le opzioni previste da tali contratti nel novembre 2023 per iniziare i lavori sui grandi lander cargo.

Con Artemis, la NASA esplorerà più superficie della Luna che mai, imparerà a vivere e lavorare lontano da casa e si preparerà per le future missioni umane sul Pianeta Rosso. Artemis richiede il meglio delle agenzie spaziali internazionali, dell’industria privata e del mondo accademico per creare l’infrastruttura per la ricerca e l’esplorazione scientifica a lungo termine. Il razzo SLS (Space Launch System) della NASA, i sistemi di esplorazione terrestre e la navicella spaziale Orion, insieme al sistema di atterraggio umano, alle tute spaziali e ai rover di prossima generazione e alla stazione spaziale lunare Gateway, costituiscono le basi dell’agenzia per l’esplorazione umana dello spazio profondo.

