La Luna potrebbe risolvere un mistero di Stonehenge

Quando si tratta della sua connessione con il cielo, Stonehenge è meglio conosciuta per i suoi allineamenti solari. Ogni notte di mezza estate decine di migliaia di persone si riuniscono a Stonehenge per celebrare e assistere al sorgere del Sole in allineamento con la Pietra del Tallone che si trova all’esterno del cerchio. Sei mesi dopo, una folla più piccola si riunisce attorno alla Pietra del Tallone per assistere al tramonto del Sole invernale all’interno del cerchio di pietre.

Ma da 60 anni circola un’ipotesi secondo cui parte di Stonehenge si allinea anche con il sorgere e il tramonto della Luna in quello che viene chiamato Major Lunar Standstill (Grande Stasi Lunare). Sebbene da diversi decenni sia nota una correlazione tra la disposizione di alcune pietre e il Major Lunar Standstill, nessuno ha osservato e registrato sistematicamente il fenomeno a Stonehenge.

Questo è ciò che mira a fare un progetto che riunisce archeologi, astronomi e fotografi delle università English Heritage, Oxford, Leicester e Bournemouth, nonché della Royal Astronomical Society.

Oggi esistono numerose prove archeologiche che indicano che l’allineamento solare faceva parte del progetto architettonico di Stonehenge. Intorno al 2500 a.C., le persone che eressero le grandi pietre e scavarono un viale nel gesso sembravano voler cementare l’asse del solstizio nell’architettura di Stonehenge. Le prove archeologiche provenienti dalle vicine Durrington Walls, il luogo in cui gli scienziati ritengono che stessero gli antichi popoli che visitarono Stonehenge, indicano che dei due solstizi fu quello di pieno inverno ad attirare la folla più numerosa.

Ma Stonehenge comprende altri elementi, come 56 fosse disposte in cerchio, un terrapieno e un fossato, e altri elementi più piccoli come le quattro pietre della stazione. Si tratta di quattro pietre sarsen, una forma di arenaria silicizzata comune nel Wiltshire, posizionate con cura per formare un rettangolo quasi esatto che racchiude il cerchio di pietre.

Solo due di queste pietre sono ancora lì e impallidiscono in confronto alle loro controparti più grandi poiché sono alte solo pochi metri. Quindi quale potrebbe essere il loro scopo?

Major Lunar Standstill

Il rettangolo che formano non è un rettangolo qualsiasi. I lati più corti sono paralleli all’asse principale del cerchio di pietre e questo potrebbe essere un indizio sul loro scopo. I lati più lunghi del rettangolo costeggiano l’esterno del cerchio di pietre.

Si pensa che siano questi lati più lunghi ad allinearsi con il Major Lunar Standstill. Se segnassimo la posizione del sorgere (o del tramontare) della Luna nel corso di un mese, vedremmo che si sposta tra due punti sull’orizzonte. Questi limiti meridionali e settentrionali del sorgere (o del tramontare) della Luna cambiano in un ciclo di 18,6 anni tra un intervallo minimo e uno massimo – i cosiddetti Minor e Major Lunar Standstill, rispettivamente.

Il Major Lunar Standstill è un periodo di circa un anno e mezzo o due anni in cui il sorgere (o il tramontare) più settentrionale e quello più meridionale della Luna sono più distanti tra loro. Quando ciò accade, la Luna sorge (e tramonta) al di fuori della gamma di albe e tramonti, il che potrebbe aver impregnato questo fenomeno celeste di significato.

La prova più evidente che abbiamo delle persone che segnano il Major Lunar Standstill proviene dal sud-ovest degli Stati Uniti. La Great House of Chimney Rock, un complesso multi-livello costruito dalla popolazione Pueblo nella foresta nazionale di San Juan, in Colorado, più di 1.000 anni fa. Si trova su un crinale che termina con una formazione naturale di pilastri di roccia gemelli, un’area che ha un significato culturale per più di 26 nazioni tribali di nativi americani. Dal punto di osservazione della Great House, il Sole non sorgerà mai nello spazio tra i pilastri.

Tuttavia, durante un Major Standstill, la Luna sorge tra di loro in modo maestoso. Gli scavi hanno portato alla luce del legno conservato che ha permesso ai ricercatori di datare all’anno gli episodi di costruzione della Great House. Delle sei date, quattro corrispondono agli anni di Major Luna Standstill tra gli anni 1018 d.C. e 1093 d.C., indicando che il sito è stato rinnovato, mantenuto o ampliato in periodi di Major Standstill consecutivi.

Tornando all’Inghilterra meridionale, gli archeologi ritengono che esista un collegamento tra il Major Lunar Standstill e la prima fase di costruzione di Stonehenge (3000-2500 a.C.), prima che venissero portate qui le pietre Sarsen.

Diversi insiemi di resti umani cremati di questa fase di costruzione sono stati trovati nella parte sudorientale del monumento in direzione generale del sorgere della Luna più meridionale, dove sono stati fissati anche tre pali di legno sulla riva. È possibile che ci fosse un antico collegamento tra il sito di Stonehenge e la Luna, che fu poi sottolineato quando fu costruito il rettangolo di pietra della stazione.

L’ipotesi del Major Lunar Standstill, tuttavia, solleva più domande che risposte. Non sappiamo se gli allineamenti lunari delle pietre della stazione fossero simbolici o se le persone avessero lo scopo di osservare la Luna attraverso di esse. Né sappiamo quali fasi della Luna sarebbero più spettacolari da osservare.

Alla ricerca di risposte

Nel prossimo lavoro, i ricercatori cercheranno di rispondere alle domande sollevate dall’ipotesi di un Major Lunar Standstill. Non è chiaro se la Luna sarebbe stata abbastanza forte da proiettare ombre e come queste avrebbero interagito con le altre pietre. Bisognerà verificare anche se gli allineamenti oggi sono ancora visibili o se sono bloccati da boschi, traffico e altri elementi.

La Luna si allineerà con il rettangolo di pietra della stazione due volte al mese da febbraio 2024 a novembre 2025, dando ai ricercatori molte opportunità di osservare questo fenomeno nelle diverse stagioni e fasi lunari.

